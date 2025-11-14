Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минфина призвал работать без расчета на «тучные или худые» годы

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в России следует работать, не полагаясь на «тучные или худые» годы.

Источник: РИА "Новости"

«Я вам так скажу — не надо рассчитывать на тучные или худые годы. Надо быть всегда готовым к выполнению тех задач, которые перед нами стоят», — сказал Силуанов корреспонденту Life Александру Юнашеву. Фрагмент интервью с министром опубликован в телеграм-канале журналиста.

Силуанов добавил, что именно такую политику проводит его ведомство вместе с Банком России.

«Что бюджетная политика, что денежно-кредитная политика. Поэтому видите, что санкции действуют в отношении России, но тем не менее все обязательства выполняются. Мало того, находим ресурсы», — пояснил министр.

Судя по кадрам, во время интервью рядом с ним находилась председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина. Оба присутствовали в этот день на XIII Конгрессе финансистов Казахстана в Алма-Ате.

Ранее во время выступления на этом форуме Набиуллина признала, что регулятор допустил ошибку в коммуникации по ключевой ставке, дав рынку сигнал, который был неверно интерпретирован. Это привело к росту кредитной активности. Речь идет о периоде, когда ЦБ на семь месяцев в декабре 2023-го повысил ключевую ставку до 16%.

Узнать больше по теме
Денежно-кредитная политика: цели, методы и инструменты
У любого развитого государства в арсенале есть инструменты, которые помогают управлять потребительскими ценами, условиями кредитования, уровнем безработицы, валютным курсом, инвестициями и другими аспектами макроэкономики. Расскажем, кто управляет финансовыми потоками страны и как строится ее денежно-кредитная политика.
Читать дальше