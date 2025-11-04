Ричмонд
Глава Gunvor рассказал об особенностях сделки с «Лукойлом» по его активам

Глава согласившейся выкупить эти активы компании Gunvor Торбьёрн Тёрнквист заявил, что продажа Лукойлом зарубежных активов не предполагает их обратного выкупа.

Елена Лесничая
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Нет, ни в коем случае. Это чистая сделка. Как только это будет сделано, все. Мы больше не имеем никакого отношения к “Лукойлу”, — сказал он в интервью телеканалу Bloomberg TV.

Он добавил, что многие из зарубежных активов «Лукойла» хорошо вписываются в портфель Gunvor. В частности, речь идет о трейдинге и нефтепереработке, которыми уже занимается компания. Но некоторые активы, возможно, лучше будет передать в другие руки.

«Лукойл» ранее сообщил, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении дочернего общества Lukoil International GmbH, владеющего его зарубежными активами. «Лукойл» уже согласовал ключевые условия и обязался не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.

Минфин США 22 октября ввел санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. А Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения «Лукойла» Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.

Узнать больше по теме
Дочерняя компания: зачем нужна и как работает
Для устойчивости бизнеса и минимизации рисков не стоит хранить все средства в одном месте. Отчасти поэтому крупные предприятия создают дочерние компании. Расскажем о юридических нюансах их работы, а также перечислим плюсы и минусы таких организаций.
Читать дальше