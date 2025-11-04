Глава Gunvor рассказал об особенностях сделки с «Лукойлом» по его активам

Минфин США 22 октября ввел санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. А Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения «Лукойла» Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.