Глава Ford рассказал, зачем отправил своего сына работать сварщиком

«Я позаботился о том, чтобы у него была летняя работа, где он научился сварке. Он научился изготавливать изделия, научился работать руками и общаться с людьми», — сказал гендиректор Ford. Фарли добавил, что был бы «очень рад как родитель», если его сын окажется лучшим сварщиком или механиком, работающим со сверхмощными дизельными двигателями, которые производит Ford.