Глава Euroclear назвала «репарационный кредит» для Украины сомнительной идеей

«Резервы Центрального банка России, в отличие от резервов, хранящихся в частных банках, принадлежат российскому государству. Они защищены законом, поскольку подпадают под принцип государственного иммунитета в соответствии с международным правом. Юридически возможно заморозить эти средства. Но все, что выходит за эти рамки, ставит под сомнение суверенитет страны и, следовательно, международное право. С нашей точки зрения, короткий ответ: нет», — заявила Урбен в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Таким образом она ответила на вопрос, допустима ли модель «репарационного кредита» с юридической точки зрения и может ли ЕС распоряжаться тем, что ему не принадлежит.