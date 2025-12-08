Глава Euroclear назвала «репарационный кредит» для Украины сомнительной идеей

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Глава бельгийского депозитария Euroclear, где хранится большая часть замороженных российских активов, Валери Урбен заявила, что «репарационный кредит» для Украины является сомнительной идеей с юридической точки зрения, у депозитария нет свободных денег для Европейского союза из-за судебных рисков.
«Резервы Центрального банка России, в отличие от резервов, хранящихся в частных банках, принадлежат российскому государству. Они защищены законом, поскольку подпадают под принцип государственного иммунитета в соответствии с международным правом. Юридически возможно заморозить эти средства. Но все, что выходит за эти рамки, ставит под сомнение суверенитет страны и, следовательно, международное право. С нашей точки зрения, короткий ответ: нет», — заявила Урбен в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Таким образом она ответила на вопрос, допустима ли модель «репарационного кредита» с юридической точки зрения и может ли ЕС распоряжаться тем, что ему не принадлежит.
При этом глава депозитария подчеркнула, что «никаких свободных денег от Euroclear для Евросоюза нет».
«Это деньги Euroclear, и они привязаны к требованиям Центрального банка России о возмещении. Любой, кто считает, что ЕС может их использовать, предается политическим мечтаниям. Это просто невозможно без значительных рисков», — констатировала Урбен.
В то же время она указала, что «репарационный кредит» представляют собой «совершенно неизведанную территорию». Глава Euroclear пояснила, что «Россия никогда не согласится на доступ к своим активам без протеста».
«Я опасаюсь ответных действий со стороны России», — сказала она.
«Репарационный кредит представляет реальный риск для финансовой стабильности. Если у глобальных инвесторов сложится впечатление, что их деньги больше не в безопасности в Европе, это нанесет ущерб инвестиционному климату», — резюмировала Урбен, добавив, что она получила запросы от других ЦБ, которые хранят в депозитарии свои резервы, относительно безопасности их депозитов.
В заключение она заметила, что «лица, принимающие политические решения, должны осознавать риски своей политики и знать, как их избежать».
«Мне кажется, что и в Еврокомиссии, и в столицах слишком сильна вера в то, что риски можно устранить одним росчерком пера, приняв закон. Но финансовые рынки работают не так. Они зависят от восприятия, ожиданий и доверия. И когда политика подрывает это доверие, рынки реагируют — и тогда обычно уже слишком поздно», — заключила Урбен.
О «репарационном кредите».
3 декабря Еврокомиссия представила свой план экспроприации блокированных в Европе российских суверенных активов под прикрытием схемы «репарационного кредита» Киеву. Она предложила присвоить все €210 млрд, замороженных на территории ЕС, из которых €185 млрд размещены на счетах в Euroclear, а о местонахождении остальных €25 млрд официальной информации нет. ЕК намерена взять под собственный контроль €165 млрд и из этих средств осуществлять финансирование Украины в 2026—2027 годах, а еще €45 млрд направить на покрытие уже выданных Киеву с 2024 года кредитов под проценты от доходов от реинвестирования активов РФ.