Германия прекратит импорт газа из России не раньше начала 2028 года

«Европейская комиссия планирует, что пока действующие долгосрочные контракты по импорту российского газа истекут самое позднее в начале 2028 года», — отметил он. По оценке Мюллера, «эти поставки государство не может ограничить без европейского санкционного режима». «Если бы SEFE расторгла эти договоренности, то ей все равно пришлось бы платить, и Россия смогла бы повторно продать этот газ», — пояснил глава регулятора. Таким образом, российская сторона «дважды» получила бы деньги.