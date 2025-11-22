Германия прекратит импорт газа из России не раньше начала 2028 года

«Европейская комиссия планирует, что пока действующие долгосрочные контракты по импорту российского газа истекут самое позднее в начале 2028 года», — отметил он. По оценке Мюллера, «эти поставки государство не может ограничить без европейского санкционного режима». «Если бы SEFE расторгла эти договоренности, то ей все равно пришлось бы платить, и Россия смогла бы повторно продать этот газ», — пояснил глава регулятора. Таким образом, российская сторона «дважды» получила бы деньги.
Мюллер утверждал, что якобы «никто не может быть счастлив в связи с текущей ситуацией». «Но сейчас ЕС начал действовать и ввел новые санкции против России, которые создали условия для остановки импорта», — заявил он.
Ранее Минэкономики ФРГ заявило, что SEFE, которая до национализации правительством ФРГ называлась Gazprom Germania и являлась дочерней структурой «Газпрома», может разорвать сделку на импорт газа с проекта «Ямал СПГ», сославшись на форс-мажорную ситуацию. Она, по оценке ведомства, возникла в связи с введением 19-го пакета санкций против РФ и директивой REPowerEU (программа, направленная на прекращение зависимости ЕС от российского газа).
Контракт по поставкам газа содержит пункт о том, что SEFE обязана платить даже в случае прекращения импорта российского СПГ (формула «бери или плати»). В Минэкономики считают, что решение ЕС об отказе от энергоносителей из России и 19-й пакет санкций дают компании возможность объявить форс-мажор и не выполнять обязательства в рамках сделки.
Ранее ЕС включил в 19-й пакет санкций полный запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным — с 1 января 2027 года. Запрещается покупка, импорт или передача, прямо или косвенно, СПГ, который производится или экспортируется из России.