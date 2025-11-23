В Германии считают, что не смогут отказаться от газа из России до 2028 года

«Государство не может ограничить эти поставки без европейского санкционного режима. У компании есть контракты, по которым она обязана оплачивать российский СПГ — вне зависимости от того, будет он фактически получен или нет. Если бы SEFE расторгла эти контракты, она всё равно должна была бы платить, а Россия могла бы продать этот газ снова», — сказал Мюллер.