В Германии считают, что не смогут отказаться от газа из России до 2028 года

«Государство не может ограничить эти поставки без европейского санкционного режима. У компании есть контракты, по которым она обязана оплачивать российский СПГ — вне зависимости от того, будет он фактически получен или нет. Если бы SEFE расторгла эти контракты, она всё равно должна была бы платить, а Россия могла бы продать этот газ снова», — сказал Мюллер.
Группа «Газпром» в марте 2022 года прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd (GM&T). Уже в апреле власти Германии взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. Они переименовали компанию в Securing Energy for Europe (SEFE), объяснив это тем, что намерены гарантировать «энергобезопасность» Германии и Европы. А в сентябре они объявили о национализации компании.