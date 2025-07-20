«Да, Германия — это крупнейшая экономика мира. Германия — это локомотив экономический Европы. Но этот локомотив не способен понести такое бремя финансовое в одиночку. Сломаются», — сказал Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
Германия не сможет одна платить за оружие для Украины, заявил Песков
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июл — РИА Новости. Германия — это экономический локомотив Европы, но и он не сможет в одиночку нести бремя оплаты поставок вооружений Украине, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.