Германия не сможет одна платить за оружие для Украины, заявил Песков

«Да, Германия — это крупнейшая экономика мира. Германия — это локомотив экономический Европы. Но этот локомотив не способен понести такое бремя финансовое в одиночку. Сломаются», — сказал Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.