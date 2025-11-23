Георгий Бовт: Война банков и маркетплейсов касается десятков миллионов россиян

Дело касается десятков миллионов россиян. В прошлом году 84% из них совершали покупки на маркетплейсах. Только крупнейшие — Ozon и Wildberries — дали работу продавцами примерно 1,26 млн человек. Клиенты же крупнейших банков — практически все население. Бурный рост конкурентов не понравился банкирам, усмотревшим в способах предоставления скидок признаки нечестной конкуренции. Ozon и Wildberries создали собственные банки, обозначив скидки на товары, если платеж осуществляется картами этих банков. При этом на конец 2025 года объем рынка онлайн-торговли в России составит около 15,2 трлн рублей (рост на 19,5% к 2024 году). Огромные деньги проходят мимо банковской кассы. Обидно. Хотя сами банки тоже не в убытках. Прибыль банковского сектора превысит прошлогодний уровень и может достигнуть 3,8 трлн рублей. Но денег никогда не бывает много.
Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк и Совкомбанк написали письма во все инстанции, предлагая запретить маркетплейсам инвестиции в скидки. Впрочем, уточнив, что считают дисконты допустимыми, если они не привязаны к оплате картами определенных банков (проще говоря, к банкам тех же Ozon и Wildberries). Еще ранее глава Сбера Герман Греф обвинил цифровые платформы в недобросовестной конкуренции и недоплате налогов на 1,5 трлн рублей. Что по нынешним временам чуть ли не обвинение в подрывной деятельности. Трудно спорить с таким, например, аргументом банкиров: вы же в магазине (офлайн) не получаете скидок в зависимости от карты оплаты, почему же маркетплейсы это не стесняются рекламировать? Справедливости ради уточним, что у банков на сей счет есть программы кешбэка, которые привязаны к конкретным партнерам. У того же Сбера, например, кешбэк в привязке к одной (далеко не самой распространенной) системе каршеринга составляет 15%, что сопоставимо со скидками на маркетплейсах по своим картам.
Еще труднее спорить с аргументами маркетплейсов, согласно которым ограничение возможностей скидок приведет к повышению цен для потребителей, что станет особенно болезненным для малых городов и сел, где широко распространены пункты выдачи заказов, которые являются подчас единственным окном в мир массовых покупок. Тем более что в связи с принятием нового закона об онлайн-торговле маркетплейсы будут вынуждены заплатить до 250 млн рублей в год на интеграцию с ФНС и отслеживание рисков налоговых нарушений со стороны продавцов и подрядчиков. Эти расходы тоже лягут на плечи потребителей.
В качестве компромисса онлайн-площадки предлагают банкам на коммерческой основе присоединиться к «программам лояльности» маркетплейсов, чтобы скидки, скажем, для карт «Озон-банка» и Сбера (если он присоединится) были одинаковы. Но вопрос повис в воздухе.
Для неискушенного потребителя невозможно заметить принципиальную разницу между системой скидок на маркетплейсах и программами лояльности банков, включая кешбэки. Покупатель там, если платит за товары в определенных категориях картой конкретного банка, тоже ведь либо получает прямые скидки у партнеров этих банков, либо ему начисляется кешбэк. Просто у маркетплейсов все четче, проще и прозрачнее. Откровеннее.
Кстати, это не первая попытка наезда на маркетплейсы. Ранее ее предприняли крупные торговые центры, возопившие: а чего это у них товары дешевле, надо запретить. Хотя вполне очевидно почему: операционные расходы маркетплейсов в разы ниже. В том числе коррупционные — всякие подаяния чиновникам да надзирающим. Но и банки не в первый раз пытаются приструнить конкурентов. Помнится, система быстрых платежей (СБП) в ее нынешнем виде тоже не была встречена банкирами с восторгом: гибкость оперирования средствами клиентами явно подрывает монополию платежного посредника. А теперь еще через СБП можно мгновенно пополнить карту банка, принадлежащего маркетплейсу. Но ровно так же, кстати, особо ушлые клиенты могут мгновенно перекидывать деньги с карты одного банка-мейджора другому — туда, где кешбэк больше и у кого имеется подходящий партнер, предлагающий хорошую скидку. Центробанк, большое ему спасибо, в свое время настоял на принятии СБП в ее нынешнем виде, максимально удобном для потребителей. Но теперь занял (тоже предсказуемо) скорее сторону банков. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляет, что стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты.
Но тогда надо отменить все программы лояльности банков, все кешбэки и прочие «ништяки» для клиентов финорганизаций? К тому же нетрудно подсчитать инфляционный эффект от запрета скидок маркетплейсам (ЦБ ведь борется с инфляцией?): цены вырастут на 15−20%. И что, наконец, мешает банкам самим расширить их же кешбэки или — что было бы еще более эффективным решением в пользу потребителей — заключить с маркетплейсами партнерское соглашение? Ну будет прибыль по году банков не 3,8 трлн, а 3 трлн.
В заключение проведем контрольную закупку. Попробуем купить, скажем, собачий корм. Одна и та же фирма, один объем — 10 кг. На Ozon для покупок по карте «Озон-банка» (то есть уже со скидкой) цена составит более 11 тыс. рублей. На онлайн-платформе «Мегамаркет», которая принадлежит Сберу с 2021 года, такая же упаковка стоит 9 с небольшим тысяч рублей (дана одна опция цены). Можно оплатить и забрать (бесплатно) в магазинах-партнерах. Оформляем заказ на «Мегамаркете». Вход туда по Сбер-ID, сразу заметим. Далее кликаем «оформить заказ — оплатить». И какая нам выдается опция? Та-дам! Правильно, вас выводят на ваши счета в Сбере, предлагая оплатить заведенными там картами. Опция оплатить картой «Озон-банка» или «Вайлдберриз-банка» почему-то не предусмотрена. Занавес!