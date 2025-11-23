Георгий Бовт: Война банков и маркетплейсов касается десятков миллионов россиян

Кстати, это не первая попытка наезда на маркетплейсы. Ранее ее предприняли крупные торговые центры, возопившие: а чего это у них товары дешевле, надо запретить. Хотя вполне очевидно почему: операционные расходы маркетплейсов в разы ниже. В том числе коррупционные — всякие подаяния чиновникам да надзирающим. Но и банки не в первый раз пытаются приструнить конкурентов. Помнится, система быстрых платежей (СБП) в ее нынешнем виде тоже не была встречена банкирами с восторгом: гибкость оперирования средствами клиентами явно подрывает монополию платежного посредника. А теперь еще через СБП можно мгновенно пополнить карту банка, принадлежащего маркетплейсу. Но ровно так же, кстати, особо ушлые клиенты могут мгновенно перекидывать деньги с карты одного банка-мейджора другому — туда, где кешбэк больше и у кого имеется подходящий партнер, предлагающий хорошую скидку. Центробанк, большое ему спасибо, в свое время настоял на принятии СБП в ее нынешнем виде, максимально удобном для потребителей. Но теперь занял (тоже предсказуемо) скорее сторону банков. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляет, что стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты.