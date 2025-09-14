Генсек ОПЕК: нефть в будущем сохранит жизненно важное значение для мира

«Смотря в будущее, можно утверждать, что нефть сохранит свое жизненно важное значение. Согласно последнему ежегодному обзору мирового рынка нефти ОПЕК World Oil Outlook 2025, к 2050 году спрос на нефть может вырасти примерно до 123 млн баррелей в сутки. Этот рост обусловлен тем, что миру потребуется больше энергии по мере расширения экономик и роста численности населения. Энергетическая безопасность для всех остается критически важной и немыслима без нефти», — написал он.