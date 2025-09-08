Генпрокуратура требует от экс-замминистра энергетики России Светлицкого вернуть бизнес государству

Согласно данным Генпрокуратуры, 476 млн рублей из выделенных средств Светлицкий вложил в капитализацию своего бизнеса в Краснодарском крае, а также приобрел элитную недвижимость в Москве и Подмосковье, включая четыре дома, три квартиры общей площадью 2,5 тыс. кв. м, пять земельных участков (2 га) и два коммерческих помещения (313 кв. м). Еще 47,2 млн рублей, по версии надзора, он вывел на счета в Швейцарии и на Кипре, что квалифицируется как легализация доходов.