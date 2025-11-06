Генпрокуратура требует обратить в доход государства лицей Ходорковского*

«В целях сокрытия сведений о его фактических владельцах с 2004 года учредителями лицея значатся международная коммерческая компания “Йенсен корт Лтд” (JENSEN CORT LTD) и корпорация “Дэйспринг груп, инк.” (DAYSPRING GROUP.INC). Финансирование лицея осуществляется за счет средств “Фонда Ходорковского**” (внесен в перечень нежелательных НПО — ред.) и компании “Паррингроув”. Все имущество последней вступившими в законную силу судебными актами признано принадлежащим Ходорковскому* М. Б. и Лебедеву П. Л.», — говорится в исковом заявлении.