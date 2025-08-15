Генпрокуратура РФ подала иск к крупнейшим банкам Балтии

Заявление подано 12 августа. В числе ответчиков — ООО «КИ Инвест», Банк AO Rietumu Banka и АО Представительство банка Риетуму Банка Латвия в городе Москве, Банк Латвии и OOO RB Investments.
Третьими лицами выступают Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Центробанк РФ и ГУП города Москвы «Московский центр международного сотрудничества».
Иск еще не принят к производству, суть требований пока не раскрывается.
Узнать больше по теме
Арбитражный суд: все, что нужно знать бизнесу
Не связанному с юриспруденцией человеку может быть сложно разобраться в правилах работы арбитражного суда. В материале расскажем, чем он занимается, когда и кому туда обращаться, а также дадим пошаговую инструкцию по подаче искового заявления в эту инстанцию.Читать дальше