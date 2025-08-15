Ричмонд
Генпрокуратура РФ подала иск к крупнейшим банкам Балтии

Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры РФ к Банку Латвии, Банку АО Rietumu Banka и его российскому представительству, московскому ООО «КИ Инвест» и ООО RB Investments, эти данные имеются в картотеке арбитражных дел.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Российская газета

Заявление подано 12 августа. В числе ответчиков — ООО «КИ Инвест», Банк AO Rietumu Banka и АО Представительство банка Риетуму Банка Латвия в городе Москве, Банк Латвии и OOO RB Investments.

Третьими лицами выступают Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Центробанк РФ и ГУП города Москвы «Московский центр международного сотрудничества».

Иск еще не принят к производству, суть требований пока не раскрывается.

