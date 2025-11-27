Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-замглавы Росавтодора

До того, как Самарьянов в 2012 году занял должность начальника отдела инженерных сооружений в «Дирекции транспортного строительства» Санкт-Петербурга, ни он, ни его близкие не располагали каким-то значимым имуществом, у Тамары Самарьяновой в собственности были две квартиры в Петербурге площадью 41,8 и 54,9 кв. м, а остальные четверо недвижимостью не владели, говорит источник, знакомый с аргументами прокуратуры.