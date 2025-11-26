Ричмонд
Гендиректор Alibaba: пузырь на рынке ИИ не лопнет в ближайшие три года

Инвесторам не следует опасаться формирования финансового пузыря на рынке искусственного интеллекта в ближайшие три года. Такое заявление сделал главный исполнительный директор китайской корпорации Alibaba Эдди Ву (У Юнмин).

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Цикл расширения [спроса] продлится как минимум два-три года, и в течение как минимум трех лет ресурсы ИИ будут в дефиците. Так называемый пузырь ИИ вряд ли появится в эти три года», — цитирует его издание «Чжэнцюань шибао».

Согласно заявлению топ-менеджмента, начиная со второй половины 2025 года на рынке наблюдается дефицит систем хранения данных, процессоров, серверов ИИ и других технологических компонентов. Как отметил Эдди Ву, это связано с тем, что рост спроса на искусственный интеллект стимулирует производителей по всей цепочке поставок к расширению производства.

По мнению главы компании, возможности ИИ-моделей продолжат расти, их применение охватит ещё больше сценариев, а проникновение в различные отрасли экономики будет усиливаться. В этих условиях Alibaba существенно ускорила развитие собственных цепочек поставок и центров обработки данных. Ву подчеркнул, что ранее объявленный трехлетний инвестиционный план в инфраструктуру ИИ на сумму 380 млрд юаней (примерно $52 млрд) может быть увеличен в соответствии с новыми рыночными условиями. «Теперь кажется, что эта цифра слишком мала», — подчеркнул Ву.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

