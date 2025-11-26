Гендиректор Alibaba: пузырь на рынке ИИ не лопнет в ближайшие три года

По мнению главы компании, возможности ИИ-моделей продолжат расти, их применение охватит ещё больше сценариев, а проникновение в различные отрасли экономики будет усиливаться. В этих условиях Alibaba существенно ускорила развитие собственных цепочек поставок и центров обработки данных. Ву подчеркнул, что ранее объявленный трехлетний инвестиционный план в инфраструктуру ИИ на сумму 380 млрд юаней (примерно $52 млрд) может быть увеличен в соответствии с новыми рыночными условиями. «Теперь кажется, что эта цифра слишком мала», — подчеркнул Ву.