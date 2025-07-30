Размер бюджета стал главным фактором выбора места для отдыха россиян

Куда и насколько?
Оказалось, что 23% россиян мечтают провести отпуск на российских морских курортах, таких как Краснодарский край или Крым. Еще 13,32% предпочитают отдых в горах или у озер РФ — Алтай, Байкал, Карелию и другие места. За границей хотят отдохнуть 24,19%, выбрав популярные южные и юго-восточные страны вроде Турции, Таиланда и ОАЭ, а Европа привлекает лишь 5,61%.
Любители более простого и тихого отдыха составили 14,85% (речь идет о тех, кто намерен провести отпуск на даче или в деревне). При этом 13,28% респондентов вообще не планируют отдыхать этим летом, а 2,85% пока не определились. Есть и те, кто хочет побывать в Беларуси, отдохнуть в российском санатории, путешествовать на теплоходе по реке или отправиться в путешествие на собственном автомобиле по России — такие варианты ответов встречались среди 2,9% респондентов.
Что касается длительности отдыха, 5,27% собираются провести вне дома менее недели, 13,66% — одну неделю, почти половина (45,18%) хотят потратить на отпуск от 7 до 14 дней. Более длительный период в 2−3 недели выбрали 11,86%, а около месяца собираются отсутствовать на работе 9,72%. Одновременно около 6% хотят взять несколько коротких отпусков в течение лета, 13,2% респондентов вообще не планируют тратиться на отпуск этим летом, а 2,8% затруднились ответить на этот вопрос.
Среди индивидуальных комментариев встречаются те, кто вообще не планирует отдыхать из-за работы, мечтают о годовом отпуске, или не может позволить себе его по финансовым соображениям, а также те, кто намерен провести лето на даче — таких набралось 2,1%.
Что главное в отпуске?
Главным фактором выбора места отдыха для большинства стал бюджет поездки — 32,68% отметили стоимость поездки как главный критерий. Климат и природа важны для 29,95%, а уровень сервиса волнует 12,12%. Безопасность выбрали 8,57%, возможности для экскурсий и путешествий — 9,02%, а наличие отзывов и рекомендаций — всего 2,05%. Среди индивидуальных ответов звучали пожелания побывать в новых местах или избежать нежелательных соседей — подобные варианты выбрали 2,17%.
Во время отдыха россияне больше всего хотят застать хорошую погоду и теплое море (31,34%). Рассчитывают на новые впечатления и красивую природу 29%, а на физическую перезагрузку и отдых от рутины 20,82%. Время с семьей хотят провести время в отпуске 10,65%, познакомиться с новой культурой 4%, а 2,63% затруднились ответить на этот вопрос. Среди необычных вариантов ответа были и пожелания, чтобы деньги «закончились на месяц позже отпуска».
Бюджеты на отпуск у россиян в этом году разные: 16,27% готовы потратить до 20 тысяч рублей на человека, 12,92% рассчитывают на сумму от 20 до 40 тыс. рублей, 16,78% закладывают на отдых от 40 до 60 тысяч, а четверть (25,38%) — готовы заложить на отпуск до 200 тысяч рублей. Более этой суммы возьмут с собой в отпуск лишь 8,28%, а 7,45% ушли от ответа на этот вопрос.
Когда речь заходит о том, на что «пойдут» основные деньги, 27,74% респондентов назвали проживание, 9,39% собираются больше тратить на транспорт, 16,37% на экскурсии и развлечения, 6,45% — на кафе и рестораны, а 1,44% — на сувениры и шопинг. Почти треть респондентов (30,7%) планируют тратить по минимуму, а 7,92% опрошенных не смогли определиться с ответом.
Что мешает отдыхать?
Высокие цены признали основной проблемой 53,61%. На переполненность туристических мест указали 13,49%, а несоответствие погоды ожиданиям — 10,99%. Трудности с местным языком отметили 3,73%, проблемы с транспортом — 4,26%, а отсутствие инфраструктуры и развлечений — 7%. Среди индивидуальных комментариев звучали жалобы на дорогие авиабилеты внутри страны, отсутствие мест ночлега с допуском домашних животных и сложности с визами и транспортным сообщением до мест отдыха: такие ответы составили 6,93%.
Несмотря на то что популярность отечественных курортов не сдает позиций, у россиян растет желание путешествовать за границу. Однако, главное сейчас для большинства — найти баланс между приемлемой ценой и условиями отдыха.