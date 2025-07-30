Размер бюджета стал главным фактором выбора места для отдыха россиян

Бюджеты на отпуск у россиян в этом году разные: 16,27% готовы потратить до 20 тысяч рублей на человека, 12,92% рассчитывают на сумму от 20 до 40 тыс. рублей, 16,78% закладывают на отдых от 40 до 60 тысяч, а четверть (25,38%) — готовы заложить на отпуск до 200 тысяч рублей. Более этой суммы возьмут с собой в отпуск лишь 8,28%, а 7,45% ушли от ответа на этот вопрос.