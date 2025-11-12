ГД: ограничения на работу мигрантов станут законным основанием для увольнения

«Сейчас Трудовой кодекс позволяет работодателям прекращать трудовые договоры с иностранными сотрудниками, чтобы привести их численность только в соответствие с федеральными законами, указами Президента или постановлениями Правительства. Предлагается добавить в этот список нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации», — сказано в публикации.
Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отмечал, что вопросы совершенствования миграционной политики являются приоритетными в работе депутатов.
При этом, по его словам, «у регионов должно быть больше полномочий для регулирования трудовой миграции, чтобы они могли осуществлять более тонкую настройку законодательства в этой части».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».