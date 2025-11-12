Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГД: ограничения на работу мигрантов станут законным основанием для увольнения

Принят закон, согласно которому ограничения на осуществление трудовой деятельности, которые регионы вводят для мигрантов, станут законным основанием для их увольнения, говорится в сообщении Госдумы в Telegram.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Сейчас Трудовой кодекс позволяет работодателям прекращать трудовые договоры с иностранными сотрудниками, чтобы привести их численность только в соответствие с федеральными законами, указами Президента или постановлениями Правительства. Предлагается добавить в этот список нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации», — сказано в публикации.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отмечал, что вопросы совершенствования миграционной политики являются приоритетными в работе депутатов.

При этом, по его словам, «у регионов должно быть больше полномочий для регулирования трудовой миграции, чтобы они могли осуществлять более тонкую настройку законодательства в этой части».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Трудовой договор в 2025 году: особенности и порядок заключения документа
Официальное трудоустройство защищает от необоснованных увольнений, задержек зарплаты и других нарушений. Разберем, что представляет собой трудовой договор в 2025 году.
Читать дальше