Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Газпром» сообщил о подписании меморандума о строительстве «Силы Сибири-2»

Подписан меморандум о строительстве «Силы Сибири-2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток», рассказал глава «Газпрома» (MOEX: GAZP) Алексей Миллер. По его словам, второй проект предусматривает поставку 50 млрд куб. м газа в год из России транзитом в Монголию.

Источник: РИА "Новости"

«На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран — России, Китая и Монголии, сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода “Сила Сибири-2” и транзитного газопровода через территорию Монголии “Союз Восток”», — уточнил Миллер (цитата по ТАСС).

Через территорию Китая должно пройти продолжение «Силы Сибири-2» — газопровод «Союз Восток», который свяжет месторождения Западной Сибири с северо-западным районом Китая. Его протяженность составит 950 км. В 2021 году «Газпром» заявлял, что мощность газопровода в 1,3 раза превысит показатели оригинальной «Силы Сибири».

В мае президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров поручили ускорить реализацию проекта газопровода «Сила Сибири-2». Сегодня лидеры двух стран провели в Китае трехсторонние переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

Узнать больше по теме
«Газпром»: о положении газового гиганта на фондовом рынке в 2025 году
Мировая энергосистема активно развивается, и компания «Газпром» остается одним из крупнейших ее участников. В этом материале расскажем, как инвестировать в ценные бумаги предприятия и какие прогнозы дают эксперты о стоимости его акций.
Читать дальше