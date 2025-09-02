«Газпром» сообщил о подписании меморандума о строительстве «Силы Сибири-2»

«На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран — России, Китая и Монголии, сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода “Сила Сибири-2” и транзитного газопровода через территорию Монголии “Союз Восток”», — уточнил Миллер (цитата по ТАСС).
Через территорию Китая должно пройти продолжение «Силы Сибири-2» — газопровод «Союз Восток», который свяжет месторождения Западной Сибири с северо-западным районом Китая. Его протяженность составит 950 км. В 2021 году «Газпром» заявлял, что мощность газопровода в 1,3 раза превысит показатели оригинальной «Силы Сибири».
В мае президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров поручили ускорить реализацию проекта газопровода «Сила Сибири-2». Сегодня лидеры двух стран провели в Китае трехсторонние переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.