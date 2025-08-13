Ричмонд
G1: бразильцы призвали отплатить за пошлины «той же монетой»

Бразилия должна ответить на пошлины президента США Дональда Трампа в 50% «той же монетой». Такое заявление сделала почти половина жителей страны, опрошенных Ipsos-Ipec.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Согласно опросу, результаты которого приводит издание G1, примерно 49% респондентов согласны или почти согласны с введением 50%-х пошлин на американский импорт. Из них 33% полностью согласны и предложением и 16% выступают частично «за».

С другой стороны, 43% опрошенных оказались не готовы «платить США той же монетой» — 30% полностью против введения пошлин на товары из США и 13% частично против. Только 7% бразильцев не определились с ответом.

Отмечается, что опрос начался 6 августа, когда в силу вступили 40%-е пошлины на бразильские товарыю Новые пошлины суммируются с 10%, которые были введены ранее. Из списка товаров, на которые повлияют пошлины, исключили около 700 позиций. Однако ожидается, что введение тарифов повлияет на 36% бразильского экспорта в США. Это соответстует показателям по торговле, которые оцениваются в 14,5 млрд долларов.

