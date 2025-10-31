Фьючерс на юань на Мосбирже аномально рухнул на 5% за одну минуту

Декабрьский фьючерс на юань (CR) на Мосбирже за одну минуту рухнул на 5%, а потом так же резко подскочил вверх. В 10:06 мск контракт торговался по ₽11,541, но в 10:07 мск упал на минимуме до ₽10,945 (-5,17% за одну минуту). Уже к 10:09 мск котировки на пике достигли ₽11,795, после чего фьючерс снова стал торговаться примерно на тех же уровнях, что и до аномального движения. По состоянию на 12:45 мск котировки прибавляют 0,44% к закрытию торгов в четверг, до ₽11,575.
В валютной паре юань/рубль на спотовом рынке (CNYRUB_TOM) в 10:06 мск также было зафиксировано снижение, но оно было не таким резким и сильным, как во фьючерсе. На минимуме в 10:06 мск курс юаня упал до ₽11,27, потеряв за минуту 0,46%. По состоянию на 12:45 мск юань укрепляется к рублю на 0,22%, до ₽11,347.
Во фьючерсе на доллар (Si) была похожая ситуация: если в 10:05 мск его цена была на уровне ₽82,183, то в 10:07 мск на минимуме она упала до ₽81,152 (-1,26% за минуту), после чего котировки отскочили.
На Мосбирже ранее неоднократно случились подобные ситуации с валютными парами. Аналитики среди возможных причин этому называли «ошибку толстого пальца» или действия крупного игрока на рынке.
«Ошибка толстого пальца» (fat finger) — ситуация, когда из-за трейдера, который нажал не ту клавишу при вводе данных в торговый терминал, указав слишком большой объем в заявке на продажу или покупку, неправильную цену или вообще другой инструмент, происходит резкий и кратковременный скачок цены какого-либо актива.
С чем связана аномалия во фьючерсе на юань.
«Можно, конечно, предположить, что это так называемая ошибка “толстого пальца”: падение действительно было выкуплено в течение минуты. Однако настораживает, что спустя две минуты произошло обратное движение на столь же высоком объеме торгов — но уже вверх. Это уже не похоже на человеческую ошибку», — говорит руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
По его словам, ситуация явно носит нерыночный характер и не связана с фундаментальными факторами: на валютном рынке волатильность пары CNY/RUB была существенно ниже. На дальнейшую динамику фьючерса CRZ5 это не повлияет, полагает он.
«В случае с фьючерсом CRZ5 важно отметить, что это очень ликвидный инструмент, поэтому такие спайки выглядят необычно. Оборот за минуту падения составил 459 тыс. контрактов, через минуту на росте — 458 тыс. контрактов. Странное совпадение. Обычно в первый час торгов обороты в десять раз ниже — если смотреть в среднем по минутам», — поясняет Карпунин.
На рынке подобные «спайки» периодически возникают в разных активах. Причины могут быть разными: ошибочная цена крупной заявки на продажу, срабатывание неправильно выставленных стоп-заявок, ошибка торговых алгоритмов или некорректно откалиброванный алгоритм крупного участника. Обычно триггером резкого падения является один участник, после чего могут подключаться другие — у них срабатывают стоп-заявки, резюмирует эксперт.
Новость дополняется.