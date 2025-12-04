FT: зарплаты топ-менеджеров достигли астрономических масштабов

В июне Tesla одобрила акционный план вознаграждения Илона Маска стоимостью 1 трлн долларов, если он достигнет амбициозных целей компании. Эксперты отмечают, что это событие не станет поворотным в сфере вознаграждения топ-менеджеров. Для сравнения, если миллион долларов — расстояние от центра Земли до её поверхности, то в 1929 году президент Bethlehem Steel Юджин Грейс первым преодолел этот рубеж, получив премию в 1,6 млн долларов. В 1980-х лидеры крупнейших компаний стали зарабатывать десятки миллионов: в 1988 году Майкл Эйснер из Disney получил 40 млн долларов. Сегодня выплаты в размере 60 млн долларов рядовыми являются среди топ-менеджеров крупнейших компаний: в 2024 году соруководители Netflix Тед Сарандос и Грег Питерс получили по 60 млн долларов каждый.
Аннулированный в этом году опционный пакет Маска стоимостью 56 млрд долларов уже значительно превышал аналогичные выплаты — и по объёму, и по отрыву от средней зарплаты сотрудников. Потенциальный же триллион уходит далеко за стандартные корпоративные подходы. Джулия Хоггетт, исполнительный директор Лондонской фондовой биржи, выступила за более высокие компенсации международным директорами, однако подчеркнула: речь не идёт о «масштабах Маска».
Такие суммы вносят дисбаланс в традиционное соотношение между зарплатами руководителей и сотрудников: если в 1965 году в США их разрыв составлял 20 раз, сегодня — более 200, а в отдельных компаниях и 600 раз. Резкое неравенство становится фактором общественной напряжённости, что подчёркивают и эксперты, и влиятельные мировые лидеры.
Для получения триллиона Маску потребуется увеличение капитализации Tesla до 8,5 трлн долларов — в шесть раз. Несмотря на обещание «оплаты за результат», институциональные инвесторы выражают обеспокоенность масштабами вознаграждения, размыванием капитала и отсутствием механизмов ограничения рисков. Подобные планы рискуют окончательно разорвать связь между интересами руководителей и сотрудников компании.
