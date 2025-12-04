FT: зарплаты топ-менеджеров достигли астрономических масштабов

В июне Tesla одобрила акционный план вознаграждения Илона Маска стоимостью 1 трлн долларов, если он достигнет амбициозных целей компании. Эксперты отмечают, что это событие не станет поворотным в сфере вознаграждения топ-менеджеров. Для сравнения, если миллион долларов — расстояние от центра Земли до её поверхности, то в 1929 году президент Bethlehem Steel Юджин Грейс первым преодолел этот рубеж, получив премию в 1,6 млн долларов. В 1980-х лидеры крупнейших компаний стали зарабатывать десятки миллионов: в 1988 году Майкл Эйснер из Disney получил 40 млн долларов. Сегодня выплаты в размере 60 млн долларов рядовыми являются среди топ-менеджеров крупнейших компаний: в 2024 году соруководители Netflix Тед Сарандос и Грег Питерс получили по 60 млн долларов каждый.