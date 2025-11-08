FT узнала об условии ЕК для использования российских активов

Также в настоящее время рассматриваются последствия предоставления помощи Украине без использования активов РФ в качестве репарационного кредита. Еврокомиссия направила этот документ странам — членам ЕС перед декабрьским саммитом.
Так, в документе, который был разослан странам ЕС, указывается, что если план по использованию замороженных активов не будет реализован в ближайшие два года, европейским странам придется начать совместное заимствование. Это создаст дополнительные финансовые обязательства для национальных бюджетов или потребует предоставления украинской стороне прямых грантов в размере €140 млрд.
По данным издания, заимствование €140 млрд может негативно повлиять на рынок и увеличение ставки, которую ЕС будет выплачивать по своим займам. Кроме того, такой шаг может привести к дополнительным расходам для других финансовых программ Евросоюза.
Накануне газета Politico сообщила, что Европарламент (ЕП) может принять участие в согласовании юридического механизма экспроприации замороженных активов России, что может затянуть процесс выделения помощи Украине, у которой заканчиваются средства.
6 ноября старший юрист консалтинговой компании ITSWM Вероника Сиверова заявила, что у ЕК нет «юридически чистого» способа для того, чтобы использовать замороженные активы РФ, так как это нарушение основополагающих принципов международного права. Сиверова также подчеркнула, что прямой кредит под залог этих активов остается крайне рискованным.