FT узнала о предупреждении Токио своим фирмам на Тайване на случай атаки

Хотя японское правительство никогда официально не подтверждало такую позицию, компании получают подобные предупреждения уже около трех лет, рассказали дипломаты и руководители компаний. Согласно Конституции Японии, ее вооруженные силы могут быть развернуты за рубежом только с одобрения принимающего правительства. Однако Япония не признает Тайвань дипломатически. Один из источников заявил газете: «С нашей точки зрения, на Тайване нет правительства». Он добавил, что при этом Китай вряд ли предоставит японским военным разрешение на проведение эвакуации.