Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT узнала о предупреждении Токио своим фирмам на Тайване на случай атаки

«Вы будете предоставлены сами себе, если вложите значительные активы в Тайвань», — такое предупреждение передали японские дипломаты сотрудникам своих компаний, отвечающим за риски.

Источник: РБК

Хотя японское правительство никогда официально не подтверждало такую позицию, компании получают подобные предупреждения уже около трех лет, рассказали дипломаты и руководители компаний. Согласно Конституции Японии, ее вооруженные силы могут быть развернуты за рубежом только с одобрения принимающего правительства. Однако Япония не признает Тайвань дипломатически. Один из источников заявил газете: «С нашей точки зрения, на Тайване нет правительства». Он добавил, что при этом Китай вряд ли предоставит японским военным разрешение на проведение эвакуации.

Эти предупреждения оказали сдерживающее воздействие на японский бизнес в регионе, отмечает газета. Так, на Тайвань продолжает поступать много новых американских инвестиций, но японских почти нет. В прошлом году вложения из этой страны, которая традиционно занимала третье место после США и Китая, упали на 27%.

По данным исследовательской группы Teikoku Databank, на Тайване работают почти 3 тыс. компаний из Японии.

FT отмечает, что предупреждение Токио «подчеркивает практические и политические сложности», с которыми сталкиваются правительства и компании региона при подготовке к возможной войне через Тайваньский пролив.

В марте Тайвань в ходе своих ежегодных военных учений обозначил 2027-й как год, в котором может произойти вторжение армии КНР. Ранее об этом заявляли и в США.

Узнать больше по теме
Инвестиции: как быстро и надежно приумножить свои накопления
В условиях экономической нестабильности вопрос сохранения сбережений выходит на первый план. Важно грамотно выбрать инструменты, которые не только не дадут сгореть денежным средствам, но и помогут заработать. Просто и емко расскажем об инвестициях для новичков и перечислим их основные ошибки.
Читать дальше