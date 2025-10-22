FT узнала о предложении энергокомпаниям США плутония годов холодной войны

Опрошенные FT эксперты выразили беспокойство по поводу коммерческого использования плутония и риска попадания материала не в те руки. «Если у вас нет гарантий, что они будут защищать его так же, как ядерное оружие, то его уязвимость к краже возрастет», — говорит физик Эдвин Лайман.