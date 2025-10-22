FT узнала о предложении энергокомпаниям США плутония годов холодной войны

США предложили энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию из боеголовок времен холодной войны. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ Министерства энергетики США.
Этот плутоний Соединенные Штаты могли бы использовать в качестве топлива для современных реакторов, поясняет газета.
Однако во вторник, 21 октября, американское Минэнерго опубликовало заявку, которая могла бы позволить компаниям, занимающимся ядерной энергетикой, запросить до 19 тонн оружейного плутония. Ожидается, что по крайней мере две компании — Oklo и французская Newcleo — подадут заявки на получение доступа к этому ресурсу, пишет FT.
Этот шаг — очередная попытка администрации Трампа по стимулированию атомной энергетики, пишет FT. Издание отмечает, что спрос на электроэнергию растет. Кроме того, действия Минэнерго могут быть попыткой ослабить контроль России над цепочками поставок урана, утверждает газета.
Опрошенные FT эксперты выразили беспокойство по поводу коммерческого использования плутония и риска попадания материала не в те руки. «Если у вас нет гарантий, что они будут защищать его так же, как ядерное оружие, то его уязвимость к краже возрастет», — говорит физик Эдвин Лайман.
Компании, претендующие на доступ к запасам плутония, должны будут предоставить подробную информацию о своих планах по переработке и производству топлива из радиоактивного материала, а также о процедурах для обеспечения безопасности, пишет FT.
О том, что администрация Трампа рассматривает предложение об использовании плутония, который играет ключевую роль в ядерном арсенале США, в качестве топлива для новых электростанций, в конце сентября писала Politico со ссылкой на заявление американского Минэнерго.
Предложение, как писала газета, предусматривает модификацию плутония под гражданские нужды так, чтобы энергетические компании, включая стартапы, предлагающие перспективные проекты реакторов, могли его использовать.
По данным агентства, более 20% вещества будет поступать из плутониевых сердечников, изготавливаемых для использования в ядерном оружии. Суммарный объем плутония, который Минэнерго просит выделить из запасов США на развитие ядерной энергетики, по данным Politico, составлял 25 тонн.