FT: стоимость страхования судов в Черном море удвоилась на фоне участившихся атак

Стоимость страхования военных рисков для судов в Черном море за неделю выросла в 2,5 раза, сообщили Financial Times представители отрасли. По словам Маркуса Бейкера, главы департамента морского и грузового страхования в Marsh, в начале ноября тариф составлял 0,25−0,3% от стоимости судна, сейчас — 0,5−0,75%. Второй крупный брокер также подтвердил рост цен более чем на 200% для своих клиентов.
Особенно резкое увеличение премий зафиксировано в российских районах Черного моря, отмечает Бейкер. Тарифы могут вырасти еще, если ситуация обострится. Особенно подорожало страхование для танкеров и балкеров, связанных с Россией.
Рост связан с атаками на суда из «теневого флота» российских нефтяных танкеров, которые используются Москвой для обхода санкций. На прошлой неделе украинские дроны атаковали танкеры Kairos и Virat у побережья Турции. Турецкие власти сообщили и об ударе по танкеру «Мидволга-2», однако Киев заявил, что не причастен к этому инциденту.
По данным страховых брокеров, атаки встревожили владельцев судов, включая тех, кто ранее не связывался с «теневым флотом». Опасения вызывают расширяющаяся география атак — в частности, недавний случай у берегов Сенегала, где пострадал танкер турецкой компании Besiktas Shipping. Владелец компании остановил все рейсы, связанные с Россией. Бейкер не исключает, что это может быть попыткой давления на судовладельцев, но подтверждения причастности Украины нет.
Эксперты считают, что подобные инциденты увеличивают военные риски и за пределами Черного моря. В марте президент России Владимир Путин назвал атаки на «теневой флот» пиратством и пригрозил ответными мерами. Глава Sedna Global Джон Гахаган отметил, что ранее экспортные коридоры позволяли сдерживать эскалацию, но сейчас участники рынка обеспокоены дальнейшим развитием событий.
