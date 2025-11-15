20 октября Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта газа из России с января 2026 года. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период до 1 января 2028 года.
FT: США намерены вытеснить российский газ из ЕС «до последней молекулы»
Чиновники из США ездили по странам Европы для продвижения американских энергоносителей вместо топлива из России, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Собеседники газеты добавили, что Вашингтон намерен вытеснить российский газ из Евросоюза «до последней молекулы».