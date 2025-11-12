FT сообщила о риске потери ЛУКОЙЛом зарубежных активов на $14 млрд

На сворачивание операций с попавшим под ограничения ЛУКОЙЛом и его «дочками» США дали время до 22 ноября. Один из участников российского нефтяного рынка в разговоре с FT допустил, что некоторые первоначальные претенденты на зарубежные активы компании, которым было отказано в пользу Gunvor, могут попытаться вернуться к переговорам. «Но владельцы ЛУКОЙЛа уже готовятся к тому, что их активы могут быть просто конфискованы» странами, в которых они базируются, утверждает собеседник.