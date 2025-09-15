FT: соглашение между ЕС и Индией может сорваться из-за прав на название риса

Отмечается, что Индия подала заявку на эксклюзивное использование названия «басмати» на рынке Евросоюза в 2018 году. Аналогичную заявку Пакистан подал в 2023 году. В ней говорилось, что рис басмати выращивается только в определенных районах, в том числе на территории четырех округов, подконтрольных Исламабаду. ЕС также не хочет одобрять такую заявку, так как это фактически означало бы признание суверенитета Пакистана над этими землями, что усугубило бы противоречия с Индией. Сейчас обращения обеих стран рассматриваются в Брюсселе «параллельно», а Еврокомиссия (ЕК) осведомлена о «деликатном характере» запросов.