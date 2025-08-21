FT рассказала о расширении Weatherford из США своего бизнеса в России

Нефтесервисная компания Weatherford International со штаб-квартирой в Хьюстоне расширяет свой бизнес в России, несмотря на американские санкции, пишет Financial Times.
Газета обнаружила около ста объявлений о вакансиях, размещенных Weatherford в России с конца февраля. В них описываются разные задачи: от «обслуживания систем электроснабжения, освещения и оборудования» до «ремонта сетевого машин» и «подготовки цементировочных насосов». Российскому подразделению также требуются сотрудники для «прокладки осветительных кабелей» и «установки дополнительного оборудования».
Как пишет FT, раскрытие информации показывает, что российские подразделения некоторых американских компаний продолжают предоставлять критически важное оборудование и услуги нефтегазовому сектору. Два основных конкурента Weatherford в США, Baker Hughes и Halliburton, продали свой российский бизнес местному менеджменту после начала военных действий на Украине в феврале 2022 года и покинули страну.
В прошлом месяце Weatherford в письме Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что внимательно следит за развитием событий в России, а также «за любыми изменениями в международном законодательстве и санкциях». Корпоративные документы российского подразделения Weatherford свидетельствуют, что с начала военных действий на Украине численность персонала компании увеличилась на 9% и в 2024 году достигла численности 2382 сотрудника. С 2022 по 2024 год подразделение увеличило валовую прибыль на 61%, до 9,44 млрд руб. ($118 млн), а выручку — почти на 30%, до 25,7 млрд руб., причем наибольший рост зафиксирован в сфере услуг.
Санкции, разработанные в последние дни правления администрации Джо Байдена, запрещают американцам оказывать услуги по добыче и производству сырой нефти и других нефтепродуктов любым лицам в России. Под них также попали более 30 российских поставщиков нефтесервисных услуг. Минфин ввел санкции под давлением конгресса, где двухпартийная группа из более чем 50 человек потребовала ужесточить санкции в отношении нефтесервисных компаний, чтобы заставить SLB и другие американские компании уйти из России. По словам конгрессмена-демократа от Техаса Ллойда Доггетта, он разочарован тем, что компании обходят санкции. Доггетт призвал президента Дональда Трампа прекратить «практику умиротворения».
Техасская SLB (ранее Schlumberger), крупнейшая в мире нефтесервисная компания, как и Weatherford, продолжает деятельность в России. Weatherford и SLB отказались комментировать работу в России или соблюдение санкций. Последняя заявила, что не планирует уходить из России, а в январе генеральный директор Оливье Ле Пош сообщил инвесторам, что, по его мнению, деятельность компании «соответствует новым санкциям». Российское подразделение SLB, работающее в стране под названием Schlumberger, с конца февраля разместило 382 вакансии.
Представитель американского Минфина заявил FT: «Хотя Министерство финансов не комментирует конкретные обвинения, мы крайне серьезно относимся к любым предполагаемым нарушениям санкций».
В марте 2022 года Weatherford объявила о приостановке поставок, новых инвестиций и разработки новых технологий в России. «Мы будем наблюдать за ситуацией с санкциями и будем продолжать выполнять существующие контрактные обязательства в рамках применимых международных законов и санкций», — заявил президент и гендиректор компании Гириш Салиграм. В феврале прошлого года Украина внесла компанию Weatherford в перечень «международных спонсоров войны».