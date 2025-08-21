FT рассказала о расширении Weatherford из США своего бизнеса в России

В прошлом месяце Weatherford в письме Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что внимательно следит за развитием событий в России, а также «за любыми изменениями в международном законодательстве и санкциях». Корпоративные документы российского подразделения Weatherford свидетельствуют, что с начала военных действий на Украине численность персонала компании увеличилась на 9% и в 2024 году достигла численности 2382 сотрудника. С 2022 по 2024 год подразделение увеличило валовую прибыль на 61%, до 9,44 млрд руб. ($118 млн), а выручку — почти на 30%, до 25,7 млрд руб., причем наибольший рост зафиксирован в сфере услуг.