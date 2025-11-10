FT рассказала, как доллар пережил «шок Трампа»

Трамп накануне назвал противников пошлин «дураками», и заявил, что США получают триллионы долларов и вскоре будут выплачивать свой госдолг в размере $37 трлн. Он также пообещал заплатить всем американцам, кроме тех, кто имеет высокий доход, по $2 тыс. из средств, которые страна получила с таможенных тарифов. Хотя власти утверждают, что пошлины платят иностранные поставщики, большая часть расходов ложится на американских импортеров, отмечал NPR. В итоге по крайней мере с частью расходов столкнутся и потребители — из-за более высоких цен.