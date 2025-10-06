Ричмонд
FT: мир охватила новая волна «золотой лихорадки»

В 2025 году был отмечен рекордный рост цен на слитки из золота. Стоимость драгметалла выросла почти на 50%. Это лучший показатель с 1979 года, увеличившийся на фоне притока институциональных инвесторов, считают аналитики The Financial Times.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Резкое подорожание золота может быть связано с явлением «золотого Fomo», отмечает издание. Инвесторы, опасаясь упустить прибыль и обеспокоенные инфляцией, активно включают драгоценный металл в портфели. В 2025 году цена на золото выросла почти на 50%, достигнув рекордных 3944 долларов за унцию на фоне мировых экономических напряжённостей, всплеска спроса на защитные активы и ослабления доллара США.

Несмотря на период снижения волатильности летом, в сентябре золото подорожало ещё на 12%, рекордно с 2011 года. Участие широкого круга инвесторов, усилившееся после рекордных покупок центральных банков, стало главным драйвером роста. Аналитики связывают динамику с массовым переходом инвесторов на биржевые фонды: по данным Всемирного совета по золоту, за четыре недели в них поступило 13,6 млрд долларов, а за весь 2020 год — более 60 млрд долларов, что стало рекордом. Всего под управлением ETF оказалось порядка 3800 тонн золота — уровень, близкий к максимуму 2020 года.

Ведущие банки пересматривают стратегию: Morgan Stanley рекомендует новый портфель 60/20/20, где золоту выделяется равная доля с облигациями. Опрос Bank of America показывают, что перенос даже небольшой части инвестиций фондов в золото может означать привлечение триллионов долларов. Крупные банки отмечают рост долгосрочного интереса клиентов к золоту на фоне валютной неопределённости и снижения доверия к облигациям богатых стран из-за рекордных долговых уровней.

Золото становится диверсификатором для долгосрочных инвестиционных стратегий, несмотря на его низкую доходность. Инвесторы используют металл как страховой актив на фоне инфляционных опасений и мягкой денежной политики.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

