FT: мир охватила новая волна «золотой лихорадки»

Несмотря на период снижения волатильности летом, в сентябре золото подорожало ещё на 12%, рекордно с 2011 года. Участие широкого круга инвесторов, усилившееся после рекордных покупок центральных банков, стало главным драйвером роста. Аналитики связывают динамику с массовым переходом инвесторов на биржевые фонды: по данным Всемирного совета по золоту, за четыре недели в них поступило 13,6 млрд долларов, а за весь 2020 год — более 60 млрд долларов, что стало рекордом. Всего под управлением ETF оказалось порядка 3800 тонн золота — уровень, близкий к максимуму 2020 года.