FT: Китай готовит почву для привлечения энергогигантами России средств в юанях

По словам источников, возрождение российских панда-бондов, скорее всего, поначалу ограничится двумя-тремя компаниями. Ожидается, что «Росатом» и его дочерние компании, которые не подпадают под широкие санкции, станут одними из первых заемщиков, которые выйдут на второй по величине рынок облигаций в мире. Также сообщается, что в пятницу «Газпром» получил кредитный рейтинг «А» и прогноз «стабильный» от китайского рейтингового агентства CSCI Pengyuan (Шэньчжэнь), что является необходимым условием для выхода на внутренний рынок облигаций КНР.