FT: китайские техгиганты нашли способ обойти США и получить ИИ-чипы

По данным издания, Alibaba и ByteDance входят в число тех технологических компаний, которые обучают свои новые крупные языковые модели в дата-центрах Юго-Восточной Азии. Об этом газете рассказали два информированных источника.
Согласно сообщению, после того как США в апреле предприняли шаги по ограничению продаж чипов H20, наблюдается устойчивый рост обучающих операций в офшорных локациях.
По данным издания, китайские компании арендуют мощности в зарубежных дата-центрах, принадлежащих и управляемых не китайскими организациями. Исключением является DeepSeek, которая заранее накопила значительные запасы чипов Nvidia до введения экспортных запретов США и обучает свою модель внутри страны.
Financial Times добавляет, что DeepSeek также сотрудничает с отечественными производителями чипов во главе с Huawei, чтобы оптимизировать и разработать следующее поколение китайских ИИ-чипов.