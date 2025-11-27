Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: китайские техгиганты нашли способ обойти США и получить ИИ-чипы

Крупнейшие китайские компании обучают свои модели искусственного интеллекта за рубежом, чтобы получить доступ к чипам Nvidia и обойти меры США, направленные на сдерживание их прогресса в передовых технологиях. Об этом сообщает Financial Times.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

По данным издания, Alibaba и ByteDance входят в число тех технологических компаний, которые обучают свои новые крупные языковые модели в дата-центрах Юго-Восточной Азии. Об этом газете рассказали два информированных источника.

Согласно сообщению, после того как США в апреле предприняли шаги по ограничению продаж чипов H20, наблюдается устойчивый рост обучающих операций в офшорных локациях.

По данным издания, китайские компании арендуют мощности в зарубежных дата-центрах, принадлежащих и управляемых не китайскими организациями. Исключением является DeepSeek, которая заранее накопила значительные запасы чипов Nvidia до введения экспортных запретов США и обучает свою модель внутри страны.

Financial Times добавляет, что DeepSeek также сотрудничает с отечественными производителями чипов во главе с Huawei, чтобы оптимизировать и разработать следующее поколение китайских ИИ-чипов.