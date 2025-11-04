Ричмонд
FT: Китай предлагает техкомпаниям дешевую электроэнергию для развития собственных ИИ-чипов

По данным Financial Times, Китай предоставит субсидии на электроэнергию для национальных технологических компаний, снижая их энергозатраты до 50%. Таким образом Пекин рассчитывает поддержать разработку собственных ИИ-чипов на фоне технологического соперничества с США.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Согласно статье, программа субсидирования реализуется местными властями в энергетически богатых провинциях, таких как Ганьсу, Гуйчжоу и Внутренняя Монголия. От этого выигрывают китайские технологические гиганты — включая ByteDance, Alibaba и Tencent, — которые столкнулись с ростом расходов на электроэнергию после перехода на отечественные полупроводники вследствие американских ограничений на экспорт ИИ-чипов Nvidia в Китай.

Как пишет FT со ссылкой на осведомленный источник, предоставляемые льготы в некоторых случаях могут покрыть примерно год эксплуатационных затрат дата-центра.

Стоимость промышленной электроэнергии в этих провинциях примерно на 30% ниже, чем в более развитых прибрежных районах восточного Китая. Благодаря новым субсидиям цена снизится до примерно 0,4 юаня (около 5,6 цента) за кВт·ч, сообщает издание.

Эта инициатива появилась после того, как ряд китайских технологических компаний пожаловался регуляторам на возросшее энергопотребление при использовании отечественных чипов, производимых такими фирмами, как Huawei и Cambricon. В результате, как пишет FT, местные власти начали конкурировать между собой, предлагая энергетические субсидии и денежные стимулы, чтобы привлечь крупные проекты дата-центров в свои регионы.

