FT: изъятие активов РФ может повлиять на роль евро как резервной валюты

Вероятное изъятие российских замороженных активов в Евросоюзе может повлиять на роль евро как мировой резервной валюты, пишет Financial Times.
По данным издания, номинированные в евро активы составляют примерно 20% валютных резервов на балансе центробанков всех государств мира. По этому показателю евро уступает только доллару, на долю которого приходится около 60% мировых валютных резервов. Однако если ЕС решит конфисковать замороженные активы РФ, то центробанки и частные инвесторы могут начать сомневаться по поводу покупки европейских ценных бумаг.
Как заявил представитель одной из инвестиционных компаний Кевин Тозе, изъятие активов «поставит под вопрос резервный статус» евро. При этом другой собеседник издания — представитель инвестиционной компании Кристиан Копф — назвал вероятную конфискацию активов «крайне чувствительным вопросом». По его словам, если Евросоюз хочет довольствоваться статусом «тихой гавани» для инвесторов, то «он не должен вмешиваться в права собственности».
Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что любые операции с замороженными российскими активами без согласия Москвы будут кражей с масштабными последствиями.