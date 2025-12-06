Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: изъятие активов РФ может повлиять на роль евро как резервной валюты

Номинированные в евро активы составляют примерно 20% валютных резервов на балансе центробанков всех государств мира.

Источник: Аргументы и факты

Вероятное изъятие российских замороженных активов в Евросоюзе может повлиять на роль евро как мировой резервной валюты, пишет Financial Times.

По данным издания, номинированные в евро активы составляют примерно 20% валютных резервов на балансе центробанков всех государств мира. По этому показателю евро уступает только доллару, на долю которого приходится около 60% мировых валютных резервов. Однако если ЕС решит конфисковать замороженные активы РФ, то центробанки и частные инвесторы могут начать сомневаться по поводу покупки европейских ценных бумаг.

Как заявил представитель одной из инвестиционных компаний Кевин Тозе, изъятие активов «поставит под вопрос резервный статус» евро. При этом другой собеседник издания — представитель инвестиционной компании Кристиан Копф — назвал вероятную конфискацию активов «крайне чувствительным вопросом». По его словам, если Евросоюз хочет довольствоваться статусом «тихой гавани» для инвесторов, то «он не должен вмешиваться в права собственности».

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что любые операции с замороженными российскими активами без согласия Москвы будут кражей с масштабными последствиями.

Узнать больше по теме
Центральный банк России в 2025 году: кому принадлежит и на чем зарабатывает
Главное финансовое учреждение нашей страны — Центральный банк России. Именно он определяет развитие всей денежно-кредитной системы. Расскажем о его структуре, задачах и дадим прогноз эксперта по размеру ключевой ставки в РФ.
Читать дальше