Еврокомиссия в октябре выступила с инициативой экспроприировать блокированные в странах ЕС с февраля 2022 года примерно €210 млрд суверенных активов России (€185 млрд из которых блокированы на счетах в депозитарии Euroclear в Бельгии) под прикрытием схемы «репарационного кредита» для финансирования военных и бюджетных потребностей Киева в 2026—2027 годах. Это решение предложено ввиду отсутствия у ЕС свободных средств для продолжения внешнего финансирования Украины. Еврокомиссия утверждает, что Украина якобы должна будет вернуть эти деньги, если получит некие «репарации» от России, размеры которых европейские эксперты в прошлом году оценивали почти в полтриллиона евро. В вероятность таких выплат Украине от России не верят даже сами сотрудники институтов ЕС.