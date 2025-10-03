FT: ЕС планирует передать Raiffeisen Bank активы, связанные с Дерипаской

В Raiffeisen в июле сообщили, что на вклад российского подразделения в результаты всей банковской группы Raiffeisen Bank International существенно повлияло решение российского суда о возмещении ущерба компании «Распериа трейдинг лимитед». В мае ЦБ РФ снял со счета российской «дочки» австрийского банка сумму, эквивалентную 1,87 млрд евро, и перевел ее «Распериа».