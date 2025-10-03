Ричмонд
FT: ЕС планирует передать Raiffeisen Bank активы, связанные с Дерипаской

В мае ЦБ РФ снял со счета российской «дочки» австрийского банка сумму, эквивалентную 1,87 млрд евро, и перевел ее «Распериа».

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Reuters

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Евросоюз рассмотрит возможность разморозки акций российского бизнесмена Олега Дерипаски в строительной компании Strabag на сумму 2 млрд евро для передачи австрийскому Raiffeisen Bank. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

В Raiffeisen в июле сообщили, что на вклад российского подразделения в результаты всей банковской группы Raiffeisen Bank International существенно повлияло решение российского суда о возмещении ущерба компании «Распериа трейдинг лимитед». В мае ЦБ РФ снял со счета российской «дочки» австрийского банка сумму, эквивалентную 1,87 млрд евро, и перевел ее «Распериа».

По информации источников Financial Times, разморозка и передача активов Дерипаски австрийскому Raiffeisen Bank будут осуществлены с целью «компенсировать» это решение российского суда.

Газета уточняет, что положение о разморозке активов Дерипаски, предложенное Австрией, уже внесено в проект ЕС по санкциям против России.

