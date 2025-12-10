Ричмонд
FT: ЕС хочет быстро согласовать бессрочную блокировку российских активов

Страны Европейского союза нацелены на скорейшее принятие решения о бессрочной блокировке российских активов для укрепления позиций Брюсселя на переговорах о мировом урегулировании и обхода возможного вето со стороны Венгрии на предстоящем саммите лидеров ЕС, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники среди европейских чиновников.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Евросоюз рассматривает возможность навсегда заблокировать российские активы, замороженные на его территории, при этом решение может быть принято без обязательного принципа единогласия, ранее сообщила газета Financial Times.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что разногласия среди западных стран по вопросу обращения с российскими активами он считает «феноменальной ситуацией». По его словам, европейские государства намерены использовать замороженные средства для финансирования поддержки Украины, а ответственность за возможное изъятие российских активов, по мнению Пескова, будет лежать как на отдельных лицах, так и на государствах.

«Страны ЕС намерены ускорить принятие решения о бессрочной блокировке российских активов… пытаясь обойти (сопротивление — ред.) премьер-министра Венгрии Виктора Орбана еще до встречи европейских лидеров на саммите на следующей неделе… поспешная попытка принять этот закон… направлена ​​на защиту влияния Брюсселя на возглавляемых США мирных переговорах по Украине», — сообщает издание, ссылаясь на чиновников.

По информации Financial Times, решение о бессрочной блокировке активов Центробанка России предусматривает задействование экстренных полномочий для обхода возможного национального вето. Ранее Еврокомиссия сообщила, что вопрос финансирования Украины на 2026−2027 годы будет рассмотрен на саммите ЕС, запланированном на 18—19 декабря.

