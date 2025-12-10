FT: ЕС хочет быстро согласовать бессрочную блокировку российских активов

Евросоюз рассматривает возможность навсегда заблокировать российские активы, замороженные на его территории, при этом решение может быть принято без обязательного принципа единогласия, ранее сообщила газета Financial Times.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что разногласия среди западных стран по вопросу обращения с российскими активами он считает «феноменальной ситуацией». По его словам, европейские государства намерены использовать замороженные средства для финансирования поддержки Украины, а ответственность за возможное изъятие российских активов, по мнению Пескова, будет лежать как на отдельных лицах, так и на государствах.
«Страны ЕС намерены ускорить принятие решения о бессрочной блокировке российских активов… пытаясь обойти (сопротивление — ред.) премьер-министра Венгрии Виктора Орбана еще до встречи европейских лидеров на саммите на следующей неделе… поспешная попытка принять этот закон… направлена на защиту влияния Брюсселя на возглавляемых США мирных переговорах по Украине», — сообщает издание, ссылаясь на чиновников.
По информации Financial Times, решение о бессрочной блокировке активов Центробанка России предусматривает задействование экстренных полномочий для обхода возможного национального вето. Ранее Еврокомиссия сообщила, что вопрос финансирования Украины на 2026−2027 годы будет рассмотрен на саммите ЕС, запланированном на
