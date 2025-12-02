Ричмонд
FT: ЕЦБ не поддержит кредит Украине на €140 млрд за счет замороженных активов РФ

Европейский центральный банк пришел к выводу, что это предложение Еврокомиссии нарушает его мандат, передает газета.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: AP 2024

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался поддержать выплату Украине в размере €140 млрд, что подрывает план ЕС по привлечению так называемого репарационного кредита за счет замороженных активов России. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По словам источников издания из числа официальных лиц, ЕЦБ пришел к выводу, что это предложение Еврокомиссии нарушает его мандат.

