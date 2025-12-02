FT: ЕЦБ не поддержит кредит Украине на €140 млрд за счет замороженных активов РФ

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался поддержать выплату Украине в размере €140 млрд, что подрывает план ЕС по привлечению так называемого репарационного кредита за счет замороженных активов России. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).
По словам источников издания из числа официальных лиц, ЕЦБ пришел к выводу, что это предложение Еврокомиссии нарушает его мандат.
Узнать больше по теме
Кредит: как получить деньги и не оказаться в долговой яме
Иногда банки отказывают в заемных средствах без объяснения причин, даже если человек имеет хорошую кредитную историю и постоянную работу. С помощью эксперта расскажем, почему это может произойти, и сколько клиент переплачивает банку при оформлении кредита.Читать дальше