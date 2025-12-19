FT: Британия отказалась экспроприировать активы России после провала саммита ЕС

«Мы не будем действовать без международных партнеров», — сказал он. Представитель правительства добавил, что Лондон «продолжит тесно работать с Группой семи и Евросоюзом по вопросу финансирования Украины». Ранее сообщалось, что королевство было готово выделить Киеву ?8 млрд ($10,6 млрд) за счет суверенных активов РФ.
Как передает FT, правительство Великобритании приняло решение, что кредитные гарантии по линии Всемирного банка в размере $2 млрд будут предоставлены Украине раньше срока, уже в 2026 году, чтобы удовлетворить ее «экстренные финансовые потребности». Издание напомнило, что королевство оставляет в силе обязательство ежегодно выделять ?3 млрд ($4 млрд) на военную поддержку Украины (вплоть до 2030 года).
Саммит ЕС завершился ранним утром в пятницу после дискуссии, которая продолжалась 17 часов и не позволила преодолеть сопротивление Бельгии и достичь соглашения об экспроприации активов России. Участники встречи подтвердили их бессрочную заморозку без какой-либо реальной перспективы добровольного возврата в обозримом будущем.
Страны ЕС приняли решение обеспечить финансирование Украины на уровне €90 млрд в 2026—2027 годы. Эти деньги будут собраны самими членами сообщества за счет привлечения займа, в чем официально отказались участвовать Венгрия, Словакия и Чехия. Украина получит займ под ноль процентов и погасит его, если получит от России «полные репарации», объем которых, по мнению Брюсселя, превышает полтриллиона евро. Еврокомиссия ранее признала Украину неплатежеспособной и на этом основании объявила, что не может предоставлять ей кредиты, но вынуждена фактически напрямую финансировать Киев на грантовой основе.