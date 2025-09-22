Ричмонд
FT: богатейший человек Египта инвестирует $50 млрд в инфраструктуру США

Самый богатый человек Египта, Нассеф Савирис, планирует инвестировать до $50 млрд в инфраструктурные проекты в США. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Согласно статье, миллиардер планирует объединить компанию по производству химикатов OCI Global с принадлежащим его семье строительным холдингом Orascom Construction. Новая структура будет зарегистрирована на бирже в Абу-Даби и сосредоточится на инвестициях в инфраструктуру в США.

Как пишет FT, компания вложит как средства из собственного капитала, так и деньги партнеров в американскую инфраструктуру через долевые и кредитные вложения в течение следующего десятилетия.

«Мы хотим сосредоточить следующий этап развития бизнеса на той сфере, где видим наибольшие возможности — это инфраструктура», — заявил Савирис в интервью изданию. Согласно статье, особое внимание будет уделяться дата-центрам.

Orascom уже работает в сфере инфраструктуры США через свою дочернюю компанию Weitz, приобретённую в 2012 году. Weitz уже успешно реализовала такие проекты, как строительство дата-центров, терминалов аэропортов и студенческих кампусов.

Согласно аудиту, проведённому KPMG, совокупная внутренняя норма доходности OCI и Orascom с момента выхода Orascom на биржу в 1999 году до конца 2024 года составила более 39%, а сумма дивидендов, выплаченных акционерам, превысила $22 млрд.

