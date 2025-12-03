FT: аналитики бьют тревогу из-за растущих финансовых рисков

Одной из ключевых проблем остается не только рост долга, но и изменение его структуры финансирования. В глобальной финансовой системе отмечается сокращение доли банков и рост влияния небанковских финансовых посредников. Так, с 2008 по 2023 год доля небанковских организаций в мировых активах выросла на 74 процентных пункта против 17 пунктов у банков. В результате расширился разрыв между объемом выпуска гособлигаций и возможностями банковских дилеров поддерживать ликвидность.