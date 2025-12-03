FT: аналитики бьют тревогу из-за растущих финансовых рисков

По словам де Кос, уровень государственного долга в развитых странах достиг исторических максимумов и имеет тенденцию к дальнейшему росту при отсутствии ускорения экономического развития, в частности за счет внедрения искусственного интеллекта. Среди факторов, способствующих увеличению долга, он выделяет новые экономические потрясения, рост доходности гособлигаций, старение населения и негативное отношение к иммиграции, а также политическую неготовность к сокращению дефицита бюджета.
Одной из ключевых проблем остается не только рост долга, но и изменение его структуры финансирования. В глобальной финансовой системе отмечается сокращение доли банков и рост влияния небанковских финансовых посредников. Так, с 2008 по 2023 год доля небанковских организаций в мировых активах выросла на 74 процентных пункта против 17 пунктов у банков. В результате расширился разрыв между объемом выпуска гособлигаций и возможностями банковских дилеров поддерживать ликвидность.
Небанковские структуры делятся на «реальных» инвесторов — пенсионные фонды и страховые компании, у которых вложения в гособлигации с 2008 по 2023 годы увеличились с 82% до 135% от мирового ВВП, — и спекулянтов, таких как хедж-фонды, чьи активы выросли с 13% до 18% ВВП. Активное пересечение валютных рисков этими организациями повысило их зависимость от валютных свопов.
Финансовая устойчивость рынка гособлигаций может оказаться под воздействием ряда рисков: от несоответствия по срокам обязательств у пенсионных фондов до возможности массовых распродаж облигаций небанковскими посредниками и специфики использования кредитного плеча хедж-фондами. Например, 70% двусторонних долларовых РЕПО хедж-фондов заключаются без комиссий по обеспечению, что в случае исчезновения финансирования грозит усилением рыночных потрясений. Кроме того, использование валютных деривативов «переводит» валютный риск в риск сроков погашения.
По мнению де Кос, решение может быть в конгруэнтном регулировании, централизованном клиринге и минимальных требованиях к участникам. Он подчеркивает: вследствие нулевых ставок у ряда участников есть возможность использовать неограниченное кредитное плечо, что чревато новыми кризисами. Для обеспечения стабильности необходим контроль над банками — кредиторами NBFI, а также повышение прозрачности сектора. В заключение он отмечает: долгосрочная финансовая устойчивость требует в первую очередь укрепления государственных финансов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».