ФРС США второй раз подряд снизила ставку — до 3,75−4%

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания
На предыдущем заседании американский Федрезерв впервые в 2025 году снизил ставку — до 4−4,25% годовых. До этого он оставлял ставку без изменений пять заседаний подряд на уровне 4,25−4,5% годовых. Следующее заседание ФРС запланировано на
Днем 29 октября рынок оценивал вероятность того, что ФРС снизит ставку на 25 б.п., в 97,8%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку. Оставшиеся 2,2% указывали на вариант сохранения ставки на уровне 4−4,25% годовых.
Экономисты, стратеги и управляющие фондами, опрошенные CNBC, ожидали, что ФРС снизит процентную ставку на 25 б.п. — до уровня 3,75−4% годовых.
Из-за шатдауна в США не публикуется ряд важных экономических данных, которые регулятор учитывает при корректировке денежно-кредитной политики.
Шатдаун (англ. shutdown — «отключение») — это блокировка финансирования госорганов из-за непринятия бюджета Конгрессом. Избежать кризиса возможно, если оперативно принять краткосрочный или годовой закон о финансировании.
Текущий шатдаун продолжается с 1 октября из-за разногласий между республиканцами и демократами по ключевым расходным статьям бюджета, включая здравоохранение. Он стал вторым по продолжительности после 35-дневного перерыва в финансировании госорганов в конце 2018 года и начале 2019 года, который пришелся на первый президентский срок Дональда Трампа.
Конфликт между Трампом и Пауэллом
Президент США Дональд Трамп летом оказывал давление на Джерома Пауэлла с целью добиться снижения ставок и неоднократно призывал его уйти в отставку.
В понедельник, 27 октября, глава американского Минфина Скотт Бессент назвал финальный список кандидатов, которые могут сменить Пауэлла на посту главы ФРС. В него вошли:
- члены Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер и Мишель Боуман,
- бывший член Совета управляющих ФРС Кевин Уорш,
- глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет,
- главный инвестиционный директор направления инвестиций с фиксированным доходом на мировом рынке в BlackRock Рик Ридер.
Трамп заявил, что примет решение о новом главе ФРС к концу года.
Как менялась ставка ФРС
Ставка в США больше года (с июля 2023-го по сентябрь 2024-го) находилась на максимуме более чем за 20 лет — на уровне 5,25−5,5%. ФРС начала повышать ставки в марте 2022 года из-за разгона инфляции в США до рекордного уровня за последние два десятилетия. К маю 2023 года ставка выросла с околонулевого уровня до 5−5,25%. В июне 2023 года регулятор сделал паузу, но предупредил, что цикл повышения еще не закончен. В июле ставка была повышена еще на 25 б.п., до 5,25−5,5%, что стало максимумом с начала 2001 года.
После этого регулятор восемь раз подряд сохранял ставку на прежнем уровне, а в сентябре 2024 года начал ее снижать. На заседании в сентябре 2024 года регулятор впервые в этом цикле снизил ставку — на 50 б.п., до уровня 4,75−5% годовых, на ноябрьском заседании ставка была понижена на 25 б.п., до уровня 4,5−4,75% годовых, на декабрьском заседании ставку снизили на еще 25 б.п., до уровня 4,25−4,5% годовых.
После этого ФРС приостановила смягчение денежно-кредитной политики — по итогам пяти заседаний ставка оставалась на прежнем уровне. Регулятор взял паузу для оценки влияния ставки на инфляцию и возможных последствий торговой политики президента США Дональда Трампа на экономику. ФРС возобновила цикл смягчения денежно-кредитной политики в сентябре, снизив ставку на 25 б.п.
Новость дополняется