ФРГ потребовала, чтобы бывшая «дочка» Газпрома разорвала сделку по «Ямал СПГ»

«По сведениям правительства ФРГ, как директива REPowerEU (программа, направленная на прекращение зависимости ЕС от российского газа — прим. ТАСС), так и 19-й санкционный пакет ведут к тому, что SEFE должна прекратить покупку СПГ в рамках старого договора по “Ямалу” и при этом может сослаться на форс-мажор», — считают в Минэкономики. Как отметила Munchner Merkur, тем самым власти ФРГ нашли способ, который позволит досрочно разорвать сделку.