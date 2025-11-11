Ричмонд
ФРГ потребовала, чтобы бывшая «дочка» Газпрома разорвала сделку по «Ямал СПГ»

В Минэкономики считают, что решение ЕС об отказе от энергоносителей из России и 19-й пакет санкций дают компании возможность объявить форс-мажор и не выполнять обязательства в рамках сделки.

Источник: AP 2024

БЕРЛИН, 11 ноября. /ТАСС/. Министерство экономики и энергетики Германии считает, что компания SEFE (Securing Energy for Europe GmbH), которая до национализации правительством ФРГ называлась Gazprom Germania и являлась дочерней структурой «Газпрома», может разорвать сделку на импорт газа с проекта «Ямал СПГ», сославшись на форс-мажорную ситуацию. Об этом пишет газета Munchner Merkur со ссылкой на заявление ведомства.

«По сведениям правительства ФРГ, как директива REPowerEU (программа, направленная на прекращение зависимости ЕС от российского газа — прим. ТАСС), так и 19-й санкционный пакет ведут к тому, что SEFE должна прекратить покупку СПГ в рамках старого договора по “Ямалу” и при этом может сослаться на форс-мажор», — считают в Минэкономики. Как отметила Munchner Merkur, тем самым власти ФРГ нашли способ, который позволит досрочно разорвать сделку.

Контракт по поставкам газа содержит пункт о том, что SEFE обязана платить даже в случае прекращения импорта российского СПГ (формула «бери или плати»). В Минэкономики считают, что решение ЕС об отказе от энергоносителей из России и 19-й пакет санкций дают компании возможность объявить форс-мажор и не выполнять обязательства в рамках сделки.

Ранее ЕС включил в 19-й пакет санкций полный запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным — с 1 января 2027 года. Запрещается покупка, импорт или передача, прямо или косвенно, СПГ, который производится в России или экспортируется из нее.