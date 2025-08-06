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Fоreign Pоlicy выделил группу стран D7 с риском «домино девальваций»

Семь крупнейших экономик мира перегружены долгами, превышающими их годовые ВВП, никогда раньше это не сочеталось с таким высоким уровнем процентных ставок, написал в статье для Fоreign Pоlicy Дэниэл Альтман, основатель бюллетеня High Yield Economics. Он видит в сложившейся ситуации сходство с финансовыми кризисами 1990-х в Азии и России, но значительно большего масштаба — с риском «девальвационного домино» ведущих мировых валют.

Источник: РБК

Экономист напоминает оценки Международного валютного фонда, согласно которым в Канаде, Франции, Японии, Испании, Италии, Великобритании и США долг превышает 100% ВВП. Альтман дает им название D7 — Большой долговой семерки, группы крупнейших международных должников по аналогии с глобальным альянсом G7.

За последние три года ставки по бондам стран, которые Альтман объединил в группу D7, заметно выросли. Высокая стоимость заимствований давит на долговые рынки и затрудняет последующие размещения, предупреждает он, отмечая, что если «одна фишка этого домино упадет, то ударит по остальным».

«Это домино может стать первым в серии девальваций, которые могут спровоцировать как спекулянты, так и сами правительства — госдолг номинирован в национальных валютах, что дает возможность контролировать объем обязательств», — считает он, называя это «хитрым трюком», так как девальвация сопровождается инфляцией, что снижает давление долга на бюджет и позволяет избежать сложных политических решений по сокращению расходов или повышению налогов.

«Такие события могут начинаться без предупреждения и нарастать с головокружительной скоростью», — предупреждает Альтман, полагая, что возможная девальвация в любой из стран D7 распространится на остальные из-за «трех экономических механизмов».

Первый — это классическая политика «разори соседа», когда меры по борьбе с кризисом в одной стране принимаются без учета их возможного негативного влияния на соседние страны.

Второй, продолжает эксперт, связан с поведением инвесторов, которые будут переоценивать риски и пересматривать портфели. В случае девальвации американского доллара управляющие инвестфондами начнут распродажу канадских активов, привел пример Альтман.

Третий связан со структурой резервов самих центробанков, часть которых номинирована в валютах других стран, и девальвация любой из них автоматически снижает объем валютных резервов, заключает экономист.

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