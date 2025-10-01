Фонд капремонта Москвы подал в суд на Собчак

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал три иска в суд на журналистку Ксению Собчак о взыскании долга по коммунальным платежам, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«Зарегистрированы исковые заявления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Собчак Ксения Анатольевна», — сказано в материалах.
Сумма накопившегося у Собчак долга не сообщается.
Дата заседаний не назначена. Уточняется, что иски поступили в суд 25 сентября.