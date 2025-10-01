Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фонд капремонта Москвы подал в суд на Собчак

Фонд капремонта многоквартирных домов Москвы подал 3 иска в суд на Собчак.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал три иска в суд на журналистку Ксению Собчак о взыскании долга по коммунальным платежам, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

«Зарегистрированы исковые заявления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Собчак Ксения Анатольевна», — сказано в материалах.

Сумма накопившегося у Собчак долга не сообщается.

Дата заседаний не назначена. Уточняется, что иски поступили в суд 25 сентября.