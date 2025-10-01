Фонд капремонта Москвы подал в суд на Собчак

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал три иска в суд на журналистку Ксению Собчак о взыскании долга по коммунальным платежам, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.