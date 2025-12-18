Фон дер Ляйен назвала российскую военную экономику угрозой для ЕС

При этом фон дер Ляйен уверила, что бессрочно замороженные в ЕС российские активы «могут стать переломным фактором для Украины и Европы». Об этом она написала в соцсети X.
Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских активов 12 декабря.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия полностью перевела экономику на военные рельсы. Она назвала это прямой угрозой для национальной и экономической безопасности Евросоюза, ведь, по ее словам «Россия нацелена не только на Украину».
