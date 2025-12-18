Фон дер Ляйен назвала российскую военную экономику угрозой для ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия полностью перевела экономику на военные рельсы. Она назвала это прямой угрозой для национальной и экономической безопасности Евросоюза, ведь, по ее словам «Россия нацелена не только на Украину».