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ФНС заблокировала счета Юрия Антонова

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам композитора, певца и народного артиста РФ Юрия Антонова, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов «Контур. Фокус», с которыми ознакомилось РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«На 18 июля найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам», — говорится в материалах.

Согласно данным системы, Антонов является индивидуальным предпринимателем, основная деятельность которого связана с исполнительским искусством. Как ИП он был зарегистрирован в июле 1997 года.

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