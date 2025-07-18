ФНС заблокировала счета Юрия Антонова

«На 18 июля найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам», — говорится в материалах.
Согласно данным системы, Антонов является индивидуальным предпринимателем, основная деятельность которого связана с исполнительским искусством. Как ИП он был зарегистрирован в июле 1997 года.
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