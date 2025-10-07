Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФНС выясняла у самозанятых, каким должен быть «справедливый» налог

Самозанятых опросили, какими по их мнению должны быть параметры режима налога на профессиональный доход (НПД). Опрос проводит Федеральная налоговая служба (ФНС), данные сообщили «Ведомости».

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

В личных кабинетах пользователей на платформе «Мой налог» появилась анкета от ФНС. Налоговая служба предложила участникам опроса определить, какой процент от дохода они считают справедливым для уплаты в качестве налога. Диапазон вариантов ответов включает 11 возможных ставок от 0% до более чем 20%.

Также ведомство поинтересовалось у самозанятых, какие действия они планируют предпринять, если условия налога на профессиональный доход станут для них неприемлемыми. Среди предложенных вариантов значатся переход в наем, выбор другой системы налогообложения, уход в теневой сектор или полное прекращение деятельности.

Кроме того, Налоговая служба собирает предложения о том, какие изменения могли бы сделать режим НПД более привлекательным. Рассматриваются такие идеи, как снижение налоговой ставки, увеличение лимита допустимого дохода, учет расходов и разрешение на наем сотрудников.

Отдельный блок анкеты посвящен причинам выбора данного налогового режима. Респондентам предлагается отметить ключевые преимущества, повлиявшие на их решение, в числе которых автоматический расчет налога, отсутствие необходимости сдавать отчетность и относительно низкие ставки.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Доход: основные виды и особенности
Учет денежных и нематериальных ресурсов — основа для принятия финансовых решений, планирования бюджета и инвестирования. Рассказываем, что такое доход, какие бывают виды и источники поступлений, а также какие активы нельзя отнести к доходам.
Читать дальше