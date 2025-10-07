ФНС выясняла у самозанятых, каким должен быть «справедливый» налог

В личных кабинетах пользователей на платформе «Мой налог» появилась анкета от ФНС. Налоговая служба предложила участникам опроса определить , какой процент от дохода они считают справедливым для уплаты в качестве налога. Диапазон вариантов ответов включает 11 возможных ставок от 0% до более чем 20%.