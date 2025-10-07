ФНС выясняла у самозанятых, каким должен быть «справедливый» налог

В личных кабинетах пользователей на платформе «Мой налог» появилась анкета от ФНС. Налоговая служба предложила участникам опроса определить, какой процент от дохода они считают справедливым для уплаты в качестве налога. Диапазон вариантов ответов включает 11 возможных ставок от 0% до более чем 20%.
Также ведомство поинтересовалось у самозанятых, какие действия они планируют предпринять, если условия налога на профессиональный доход станут для них неприемлемыми. Среди предложенных вариантов значатся переход в наем, выбор другой системы налогообложения, уход в теневой сектор или полное прекращение деятельности.
Кроме того, Налоговая служба собирает предложения о том, какие изменения могли бы сделать режим НПД более привлекательным. Рассматриваются такие идеи, как снижение налоговой ставки, увеличение лимита допустимого дохода, учет расходов и разрешение на наем сотрудников.
Отдельный блок анкеты посвящен причинам выбора данного налогового режима. Респондентам предлагается отметить ключевые преимущества, повлиявшие на их решение, в числе которых автоматический расчет налога, отсутствие необходимости сдавать отчетность и относительно низкие ставки.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».