ФНС объяснила, почему изменились суммы в налоговых уведомлениях россиян

Если сумма начисленных налогоплательщику налогов за 2024 год оказалась меньше 300 рублей, или на его едином налогом счете (ЕНС) есть переплата, которая превышает его обязательства, налоговое уведомление он не получит. ФНС также не рассылает уведомления налогоплательщикам, которые пользуются льготой, полностью освобождающей их от уплаты налогов.