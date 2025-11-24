ФНС нашла способ борьбы с уходом от налогов при сдаче жилья

Федеральная налоговая служба рассматривает новые подходы к обелению рынка аренды жилья, сообщил руководитель ведомства Даниил Егоров в интервью «Ведомостям». По его словам, аналогичные задачи стоят перед фискальными органами во всем мире, однако универсального решения пока не предложено ни в одной стране. В России частичную легализацию удалось обеспечить за счет введения статуса самозанятых: арендодатели, оформленные в этом качестве, уплачивают налог по ставке 4%.
Как подчеркнул Егоров, одним из дополнительных инструментов контроля могут выступать данные, поступающие от цифровых платформ по сдаче жилья. Эти сервисы, несмотря на то что зачастую выступают лишь как доски объявлений и не всегда обрабатывают платежи, аккумулируют информацию о деловой активности арендодателей. ФНС может использовать эти данные для целей налогового администрирования, однако, отметил Егоров, этот механизм не позволяет полностью решить проблему неуплаты налогов.
Еще одним возможным решением Егоров называет введение налоговых вычетов для арендаторов. «В этом случае мы создадим конфликт продавца и покупателя: если продавец не хочет легальных документов, то покупатель не может заявить вычеты», — считает он. По его словам, эффективность новой меры будет зависеть от размера вычета и связанных с этим потерь как для арендодателей, так и для арендаторов. По его словам, внедрение инициативы приведет к выходу части арендодателей из тени, а некоторые арендаторы смогут получить более выгодные условия на рынке.
Глава ФНС подчеркнул, что у арендаторов появится дополнительный стимул вести переговоры с арендодателями и настаивать на легальном оформлении сделок, что позволит снизить для них стоимость аренды. Однако руководитель ведомства считает, что часть участников рынка продолжит работать по прежним схемам, поэтому мера не сможет полностью решить существующую проблему.
